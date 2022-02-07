Türkiye Gazetesi

Bir süredir adı Süper Lig ekipleriyle anılan Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos'tan heyecanlandıran bir adım geldi. Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olan ve Türkiye'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun süreler görev aldığı süreçte futbolseverlerin gönlünde taht kuran Roberto Carlos, birçok takımla anılırken sosyal medyada verdiği cevapla hayranları heyecanlandı.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYORUM"

Sosyal medyada yayımlanan videoda Fenerbahçeli bir taraftarın Carlos'tan imza aldığı görülürken taraftarın "Türkiye'ye gel" çağrısına cevap veren yıldız isim, "Türkiye'ye geri dönüyorum" diye konuştu.

Roberto Carlos'un bu sözleri, büyük merak uyandırırken akıllara Marius Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor geldi.

Yeni Malatyaspor ile anılan isimlerin başında gelen Roberto Carlos, daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.

Carlos'un Süper Lig ekinin başına geçebileceği konuşulurken Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamayla deneyimli ismi Adem Büyük'ün hem futbolcu hem Futbol sorumlusu olarak görev alacağını duyurdu.

İsmail Kartal'dan önce Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar takımlarını çalıştırmıştı.

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Fenerbahçe'de Roberto Carlos sesleri! Yıldız isim 'haber yolladı' iddiası Spor Toto Süper Lig'e kötü başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle 'Merhaba' diyen Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun geleceği tartışma konusu oldu. Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan, ülkemizde Sivasspor, Akhisarspor'un da teknik direktörlüğünü yapan Roberto Carlos'un göreve geçmek için hazır olduğu mesajını yolladığı öne sürüldü