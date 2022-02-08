Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Süper Lig'de üç kulübe PFDK şoku Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza PFDK, 6 Spor Toto Süper Lig ekibine ceza verirken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Şumudica'ya ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendıjk'e 1 resmi maçtan men cezası geldi.

Galatasaray'a PFDK şoku! Galatasaray, Kasımpaşa maçıda yaşanan kötü tezahüratlar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

4 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.