Türkiye Gazetesi

Ligde şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, bu sezona olduğu gibi gelecek sezonlara da yaptığı yatırımlarla dikkati çekiyor. Devre arasında kadrosuna Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi gibi yıldızları katan bordo mavililer ayrıca Bursaspor’dan Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen ile Altınordu’dan Enis Destan gibi genç isimleri almıştı. Gençlik harekâtı bunlarla sınırlı kalmadı ve Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in 18’lik golcüsü Emrehan Gedikli’yi de 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor ısrarı

Alt yaş gruplarında Almanya Millî Takımı’nın formasını giyen Emrehan Gedikli’yi Borussia Dortmund ve Hertha Berlin de istiyordu. Ancak Emrehan koyu bir Trabzonsporluydu ve bordo mavili formayı giymek konusunda ısrarcıydı. 2,5 milyon avro ile başlayan pazarlıklar bu ısrar sonucu 800 bin avroda noktalandı ve Trabzonspor transferi gerçekleştirdi. Emrehan’ın istatistikleri dikkati çekiyor. Alman ekibiyle 58 maça çıkan 18’lik golcü bu maçlarda tam 56 gol atmayı başardı. Bu da; maç başına bir gol manasına geliyor.

Kahramanı Ibra

Emrehan daha önce TRT Spor’a verdiği röportajda “Zlatan Ibrahimovic’i örnek alıyorum. Kendisine hep büyük hedefler koyar. Ben de böyleyim. Mesela maçlardan önce kendime 3 gol hedefi koyarım. Maçlardan sonra kendimi izleyip eksiklerimi görürüm” demişti.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Trabzonspor, Nijeryalı hücum oyuncusu Nwakaeme ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Nwakaeme, 1 milyon avrosu bonus olmak üzere 2,5 milyon avroluk teklifi kabul ederek menajerini Türkiye’ye çağırdı.

58 MAÇ, 56 GOL

Emrehan, alt yaş gruplarında defalarca Alman Millî Takımı’nın formasını giydi. Stefan Kuntz’un da takibi altında olan genç golcü, A Takım seviyesinde ay yıldızlı formayı seçecek. Bordo mavililer sosyal medya hesabından hazırladığı görselle Emrehan'a, 'hoş geldin' dedi.

DORUKHAN TOKÖZ: REHAVET YOK

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, kulübün medya bölümüne. "Şampiyonluk yolunda puan farkına bakmıyoruz. Çünkü ne olursa olsun arkadan gelen iyi takımlar var. Matematiksel olarak bitmeden şampiyon oldum diyemezsin. Bunun rehavetine kapılmadan son haftaya kadar üç puan ala ala devam etmemiz gerekiyor" açıklaması yaptı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a PFDK şoku Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Trabzonspor uygun adım Süper Lig’in lideri, altı maçtır yenilmeyen Kasımpaşa’yı sahasında devirip şampiyonluk yolunda bir virajı daha atlattı. Karadeniz temsilcisine 3 puanı getiren gol Visca imzalıydı. Bruno Peres ve Eysseric 75’te kızardı…