Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ile Diagne’nin bir dargın bir barışık süren aşkı bu defa mutsuz sonla noktalandı. Yabancı kontenjanında doluluk yaşayan sarı kırmızılılar dün Mbaye Diagne’nin sözleşmesini feshetti. Aralık ayında oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve kalçasında kırık tespit edilen Senegalli oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar sezon bitiminde Diagne’ye tekrar lisans çıkaracak. Ancak sarı kırmızılılar Senegalli oyuncuyu bu defa da satış listesine koyacak.

KRALLIK YAŞADI

Gomis’in yerini doldurmak için 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan bonuslarla birlikte 13 milyon avroya transfer edilen golcü oyuncudan sarı kırmızılılar ilk ayları dışında istediği verimi alamadı. Yıldız oyuncu ilk sezonunda 12 maçta 10 atarak Cimbom’un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olurken toplamda da 30 golle kral olmuştu. Ancak disiplinsiz davranışları sebebiyle Çlub Brugge’e kiralandı, burada da değişen bir şey olmadı.

PİYASA YAPAMADI

Belçika ekibi Diagne’yi disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı baraktı, Senegalli bir sene futboldan uzak kaldı. Daha sonra West Bromwhic’in yolunu tutan Diagne eski günlerine göz kırpsa da beklenen transferi yapamadı ve Galatasaray’a geri döndü. Ancak inişli çıkışlı grafiğinin yanın da bir de uzun süreli sakatlık yaşayınca kontenjanda yer açmak için sözleşmesi feshedildi. Sırtı dönük bir veda fotoğrafı yayımlayan Diagne şimdiden kendisine kulüp bakmaya başladı.

BEKNAZ A TAKIM’A KARŞI

Alanya deplasmanından 1-1’lik skorla dönen Galatasaray ayağının tozuyla idman yaptı. U-19 takımıyla karma olarak gerçekleştirilen çift kale maçta sarı kırmızılıların devre arası renklerine kattığı Semih, Pulgar ve Gomis forma giydi. Geleceğin yıldızı görülen 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov da altyapı takımıyla süre aldı. A Takım maçı 4-0 kazandı.

OMAR LİSTEDE

Ligin dibine doğru serbest düşüşe geçen Galatasaray çareyi ara transfer dönemi olarak görüyordu. Aslan, Gomis, Pulgar, Pena ve Semih Kaya’yı bu dönemde renklerine kattı. Diagne’nin sözleşmesinin feshedilmesiyle beraber de Omar listeye eklenerek transfer dönemi kapatıldı.

SÜRE ALAMIYOR

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği oyunculardan Morutan, âdeta kayıpları oynuyor. Torrent’in gelişinden sonra ilk defa Alanya maçında ilk on birde şans bulan Rumen oyuncu 62’de oyundan alındı. Morutan diğer üç maçta ise 19 dakika oynayabildi.

BEDAVAYA GÖNDERDİLER

Galatasaray, ara transfer dönemini dört yeni takviyeyle kapattı. Bonservisleri elinde olan Gomis ve Semih Kaya dışında, Erick Pulgar ve Inaki Pena’yı yarım sezonluk kiralayan sarı kırmızılılar kronikleşen oyuncu satamama problemini bu yıl da yaşadı. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Aslan sadece Luyindama’yı Al-Taawon’a kiralarken Yedlin ve Diagne’nin sözleşmelerini feshetti. Babel, Feghouli gibi yüksek ücretli oyuncular elde kaldı.

ÇARE DEĞİL DERT OLDU

Şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda Galatasaray düşme hattının ateşini hissetmeye başladı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından kurtarıcı olarak göreve getirilen Domenec Torrent de kötü gidişatı durduramadı. Hatta “Terim kalsaydı daha iyi olurdu” görüşü ağırlık kazanmaya başladı. İspanyol teknik adam şu ana kadar sarı kırmızılıların başında çıktığı dört lig maçından sadece bir puan alabilirken en kötü başlangıç yapan çalıştırıcılar arasına adını yazdırdı. Alanya karşısında rakibin 10 kişi kalmasına rağmen oynanan etkisiz futbol, taraftarların yanı sıra yönetim içinde de eleştiri aldı.

Galatasaray, 10 kişilik Alanyaspor'u yenemedi Ev sahibi 39’da Eduardo’nun kafasıyla öne geçti, Cimbom iki dakika sonra Kerem’le cevap verdi. 72’de Juanfran atıldı, Aslan yine de diş geçiremeyince Torrent dün de galibiyetle tanışamadı.

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