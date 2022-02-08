Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, gol sıkıntısına çare aramıştı. Kampta ağırlıklı olarak hücum taktikleri denenmiş ve bu çalışmaların meyvesini ilk olarak Antalya karşısında almak istemişti siyah beyazlılar. Özellikle ikinci yarıdaki artan baskı ve yakalanan pozisyonlara rağmen bu defa da beceri eksikliği baş gösterdi. Batshuayi ve Larin yakaladıkları fırsatları cömertçe harcayınca Beşiktaş'ın gol ortalaması daha da geriye gitti. Siyah beyazlılar gol anlamında son 10 sezonun en kötü performansını gösteriyor. Ligin 24. haftaları dikkate alındığında 2011-2012 sezonunda 35 gol atan Beşiktaş, bu sezon da aynı sayıda kaldı.

İrtifa kaybı

Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki beş karşılaşmada ise rakip fileleri beş defa havalandırarak maç başı bir gol ortalamasında kaldı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görev yaptığı ilk üç maçta hücumda etkili bir oyun sergileyen Kara Kartal, sonraki altı karşılaşmada büyük düşüş yaşadı. Karaveli yönetimindeki ilk üç maçta 8 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Beşiktaş, ardından oynadığı altı karşılaşmada beş gol bulabildi. Siyah beyazlı ekibin son altı maçtaki gol ortalaması da 0,8'e indi.

Atiba döndü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün yapılan antrenmanda Antalyaspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Millî takımdan döndükten sonra dinlendirilen Atiba da dünkü idmanda yer aldı.

DERDİ ENERJİ

Son iki maçı boş geçen Michy Batshuayi'nin performansı eleştiri konusu oldu. 20 maçta üçü penaltıdan olmak üzere 9 defa fileleri havalandırabilen Belçikalı oyuncu, hücumun her alanında pres yapmaya devam ettiği için erken yoruluyor. Antalyaspor maçında da oyundan erken düşen Belçikalı, son 10 dakikada yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı.

Beşiktaş evinde Antalyaspor ile yenişemedi Siyah beyazlılar katı savunma yapan rakibi karşısında bulabildiği fırsatları değerlendiremedi. Montero'nun bir vuruşu direkten döndü. Pjanic oyundan atıldı. İki puan daha uçtu gitti

Beşiktaş şölene hazır Siyah beyazlılar lige verilen arada bol bol hücum çalıştı. Taraftar grubu Çarşı uzun bir aradan sonra tribüne dönüyor, biletlerin çoğu tükendi…