Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son yıllarda sil baştan kadro yapmayı adet edinen Fenerbahçe’de tutan bir formül çıkmadı. Her sezon kadro mühendisliğinden sınıfta kalınıyor. Onca transfer yapılıyor ama gerçek mevkinde oynayacak isim bulmakta zorlanan teknik adamlar, farklı varyasyonlar deniyor o da tutmuyor. Cocu enkazından sonra Ersun Yanal, Dirar’ı sol bek, Jailson’u stoperde kullanmış, Erol Bulut elindeki tek 6 numara Gustavo sakatlanınca farklı tercihlere yönelmişti. Vitor Pereira kanatlardan bek, on numaralardan kanat yaparken İsmail Kartal da eldeki imkânlarla doğruyu bulma çabasında.

Temizlik yapılacak

Her sezon mutlaka en az bir mevkide transfer unutuluyor. Buna rağmen kadroda tam 18 yabancı oyuncusu bulunuyor. Kadrodaki 13 ismin dışında, kiralık olarak gönderilen, Samatta, Meyer, Lemos, Allahyar ve Caulker var. Sezon sonu Sosa’nın sözleşmesi bitecek, Rossi’nin de opsiyonu kullanılmayacak. Buna rağmen değişecek kurala uymak adına sarı lacivertliler en az dört leyjonerle daha yolları ayırmak durumunda. Yönetim; Samatta, Meyer ve Lemos’un dışında Gustavo ve Pelkas’ı gözden çıkardı. Allahyar, Tisserand ve Caulker’la ilgili kararı ise yeni hocaya bırakılacak.

DOKTOR DEĞİŞİMİ

F.Bahçe’de uzun yıllardır görev yapan kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ile yollar ayrıldı. Vitor Pereira döneminde sağlık ekibine katılan Portekizli doktor Angelo Bastos’un da görevine son verildi. Sarı lacivertliler yola, geçen yıl göreve getirilen Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü ile devam ediyor.

İsmail Kartal takımı uyardı

Pas alamadığı için isyan edenler grubuna Berisha da eklendi. Alman golcü, doğru koşular yapıp boş pozisyona geçmesine rağmen pas alamadığını belirterek İsmail Kartal’a şikâyette bulundu. Kartal’ın takıma, bencillikten sıyrılıp doğru paslar verilmesi yönünde ikazda bulunduğu öğrenildi.

SANTOS 7 MİLYON İSTEDİ

Sol bek arayışlarını sürdüren F.Bahçe, Santos’tan 23 yaşındaki Felipe Jonathan için harekete geçti. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre sarı lacivertliler, sambacı için Santos’a 2 milyon teklif etti. F.Bahçe, bu teklif reddedilince rakamı 2,2’ye yükseltti ama Santos’un talebi 7 milyon.

VAZGEÇMİYOR

Ghislain Konan için Reims’la el sıkışan ancak imza parası sebebiyle fiyat yükselince geri adım atan Fenerbahçe, Fildişili sok bekten vazgeçmiş değil. Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Konan’ı sadece imza parası ödeyerek daha ucuza kadroya katmayı hedefliyor.

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