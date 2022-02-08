Türkiye Gazetesi

Bir dönem Süper Lig'de iki büyük kulübün formasını giyen iki isim, Brezilya Carioca Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Oldukça gergin geçen karşılaşmada Felipe Melo'nun forma giydiği Fluminense, Diego Ribas'lı Flamengo'yu tek golle geçti. Karşılaşmaya eski Galatasaraylı Melo'nun eski Fenerbahçeli Ribas'a yaptığı sert hareket damga vurdu.

Felipe Melo'nun Diego Ribas'a omuz attığı an kameralara böyle yansıdı

MELO VE RIBAS BİRBİRİNE GİRDİ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Flamengo'nun atağında De Arrascaeta topu ceza sahası içine ortaladı. Fluminenseli futbolcu topu uzaklaştırdı ancak ev sahibi takım penaltı bekledi. Hakem korner kararı verince ortalık karıştı.

NTV Spor'un haberine göre; Felipe Melo hakeme itirazda bulunurken Diego Ribas araya girdi. Bu kez bütün futbolcular hakemin etrafında toplandı ve futbolcular birbirine girdi. Bu sırada Melo, Ribas'a omuz atarak rakibini düşürdü. Olayların yatışmasını bekleyen hakem Melo ve Ribas'ı sarı kartla cezalandırdı.

Diego Ribas Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıktı

YOLLARI TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Melo, taraftarın en sevdiği isimlerden birisi haline gelmişti. Galatasaray'da birçok kupa kazanan Felipe Melo, toplamda 154 maça çıkarken bu maçlarda 18 gol ve 12 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin 2014 yılında Atletico Madrid'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Ribas ise sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayamamıştı. 2 sezon boyunca 75 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 8 gol kaydederken 13 asist yaptı.

Felipe Melo'dan 'istifa' çağrısı: Sosyal medya hesabından paylaştı Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup olan ve ligde 27 puanla 13'üncü sırada yer alan Galatasaray'da istifa çağrıları yükselirken, bir dönem sarı kırmızılı formayı giyen Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

Felipe Melo Fluminense'te transfer oldu Bir zamanlar Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo, Brezilya'nın Fluminense takımına transfer oldu.