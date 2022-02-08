Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçında 24 Mart'ta Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, aday kadro için çalışmalara başladı.

Yardımcısı Kenan Koçak'la birlikte maçları sıkı bir şekilde takip eden Alman çalıştırıcı, Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün ve La Liga'da fırtına gibi esen Enes Ünal'ı kadroya çağırma kararı aldı.

İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

Ajansspor'un haberine göre; Yunus Akgün ilk kez A Milli formayı giyecek. Son 2 aday kadroda yer almayan Enes ise tekrardan şans bulacak.

Galatasaray'ın sezon öncesinde Mavi Şimşekler'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 21 lig maçında 7 gol 6 asist, tüm kulvarlarda ise 24 maçta 8 gol 12 asistle yıldızlaştı.

Yunus Akgün ve Enes Ünal

LA LİGA'DA ENES FIRTINASI

Getafe'nin 2020'de 9 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Villarreal'den kadrosuna kattığı Enes Ünal bu sezonki performansıyla adeta La Liga'yı salladı. İspanyol takımında 22 maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet 9 kez fileleri havalandırdı.

Enes Ünal attığı 2 golle takımını sırtladı! Stefan Kuntz hayranlıkla izledi Milli futbolcu Ene Ünal, İspanya’da adeta şov yaptı. İspanya 1. Futbol Ligi’nin 23 ‘üncü haftasında Getafe, sahasında Levante’yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 şık gol atan Enes Ünal, maçın adamı oldu. Ünal, böylece çıktığı son 12 karşılaşmada 9 kez fileleri sarsarken, A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz da maçı yakından takip etti.

Stefan Kuntz: Kolay teslim olmayız A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası yolunda 24 Mart’ta oynanacak olan Portekiz karşılaşmasında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.