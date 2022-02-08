Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a forma giyen Kurt Zouma, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Fransız futbolcunun küçük çocuğunun önünde kedisine defalarca tekme attı. Kurt Zouma’nın paylaşımı üzerine harekete geçen West Ham United, yıldız futbolcusunu kadro dışı bıraktı.

KEDİSİNİ DEFALARCA TEKMELEDİ

Fransa Milli Takım oyuncusu Kurt Zouma, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla skandala imza attı. Evdeki kedisini tekme atarak kovalayan Zouma, kahkaha atarak defalarca kedisi tekmeledi. Çocuğunun da yanında olduğu görülen videoyu, Zouma’nın kardeşi Yoan’ın çektiği öğrenildi.

Kedisine defalarca tekme attı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Paylaşımı üzerine tepki alan West Ham United’ın yıldız futbolcusu, kadro dışı bırakıldı. Glen tepkiler üzerine Fransız futbolcu Zouma, açıklamalarda bulundu.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM”

Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Zouma, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak" dedi.

Hakkında soruşturma başlatıldı.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Telegraph'taki habere göre; Kurt Zouma'ya kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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