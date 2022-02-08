Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezonun kadrosu için hazırlığa başlayan Beşiktaş, sürpriz transferler yapamaya devam ediyor. Pjanic ve Atiba’dan doğacak boşluğu doldurmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip, Galatasaray’a tarihi bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes’i kadrosuna eklemişti.

ELİ KOLU BAĞLANDI

Beşiktaş’la mukavelesi sona erecek olan Larin, büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Kanadalı futbolcunun talepleri yönetim tarafından kabul edilmedi. N'Koudou'nun sakatlığı ise Siyah-Beyazlı ekibin elini kolunu bağlamış durumda. Bu bölge için Henry Onyekuru ismi ön plana çıktı.

Şenol Güneş - Ahmet Nur Çebi

ONYEKURU’YU İSTİYOR

Lig Radyo yorumcusu Mehmet Ayan, Şenol Güneş’in önümüzdeki sezon için Beşiktaş’ın başına geçeceğini söyledi. Güneş’in transfer listesinin başında ise Onyekuru olduğunu belirtti.

Türkiye'ye dönmeye hazır.

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bonservisi Olympiakos'ta olan Onyekuru, Yunan ekibinde adeta dibi gördü. Monaco kariyeri de hayli sıkıntılı geçti. Onyekuru, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Kurt Zouma’dan skandal hareket: Çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi Fransa Milli Takım oyuncusu Kurt Zouma, sosyal medya hesabından paylaştığı korkunç video ile gündem oldu. West Ham United’ın yıldız oyuncusu, küçük çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyerek kahkaha attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız oyuncunun paylaşımına tepkiler üst üste gelirken, yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın gol ve golcü sıkıntısı zirvede Bol pozisyona giren ama fırsatları harcayan, ligin en çok direklere takılan takımı olan siyah beyazlılar, gol yollarında son 10 sezonun en kötü performansını gösteriyor

Beşiktaş evinde Antalyaspor ile yenişemedi Siyah beyazlılar katı savunma yapan rakibi karşısında bulabildiği fırsatları değerlendiremedi. Montero'nun bir vuruşu direkten döndü. Pjanic oyundan atıldı. İki puan daha uçtu gitti