Türkiye Gazetesi

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de Attila Szalai ile savunmaya adeta duvar ören ve taraftarlar tarafından da çok sevilen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

KIM MIN-JAE'YE NAPOLI KANCASI

A Spor'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Napoli, Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetiminin Kim-Min Jae için en az 20 milyon Euro bonservis ücreti istediği belirtilirken, İtalyan ekibinin bu rakama nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Takımın en değerli isimlerinden biri olarak ön plana çıkan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 resmi maçta görev aldı. Güney Koreli oyuncu oynadığı 28 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Kim Min-Jae, transfer iddialarıyla ilgili konuşarak, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe’de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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