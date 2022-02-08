Türkiye Gazetesi

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarıkırmızılı takımda koronavirüs testi pozitif çıkan forvet Emre Demir, Gustavo Campanharo ve Mario Gavranovic ile ağır gribal enfeksiyon geçiren kaleci Silviu Lung, müsabakada forma giyemeyecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da yer almayacak.

İKİ FUTBOLCUNUN KARANTİNASI BİTİYOR

Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın koronavirüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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