Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynan maçta, Gaziantep 2-1’lik skorla kazandı. Erol Bulut'un öğrencileri adını çeyrek finale yazdırdı.
GAZİANTEP ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI
Gaziantep’in gollerini 42’nci dakikada Joao Figueiredo ve Alexandru Maxim penaltıdan kaydederken, Kasımpaşa'nın tek golünü 31. dakikada Ben Ouannes attı. Kasımpaşa’da 79’uncu dakikada kırmızı kart görerek maçı 10 kişi tamamladı.
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