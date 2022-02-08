Antayaspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala Sinan Gümüş'ü kadrosunu kattı. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
Daha önce Antalyaspor’da kiralık olarak forma giymiş olan Sinan Gümüş, Galatasaray ve Fenerbahçe’de de görev yapmıştı.
Sinan Gümüş sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği tartışma konusu olan Sinan Gümüş, yaşananlardan sonra ilk kez konuştu. Gümüş, sarı-lacivertli kulüp için her türlü fedakarlığı yaptığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş süresiz kadro dışı Fenerbahçe; Rossi, Kim, Meyer ve Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını, Caner Erkin ve Caulker'in transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş'ün yeni adresi Antalyaspor oldu
Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş, Antalyaspor ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.
Antayaspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala Sinan Gümüş'ü kadrosunu kattı. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
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