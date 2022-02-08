Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna kalan VavaCars Fatih Karagümrük, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Maçın normal süresi 4-4 eşitlikle tamamlandı. Karabük, uzatma dakikalarında bulduğu gol ile maçı 5-4 galip tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Maç sonu basın toplantısı düzenleyen Fatih Karagümrük'ün teknik direktör Volkan Demirel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçta soğuktan titreyen Viviano’nun durumu hakkında konuşan Demirel "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı" dedi.

Volkan Demirel “Maçtan önce de söyledim hem fiziksel hem de saha içi organizasyonu olarak ligin en iyi takımlarında biriyle oynadık. Bu takıma karşı takımımın fiziksel performansı beni çok mutlu etti. Orta hakem bile sakatlandı, öyle bir maç oldu. 5-4 biten bir maçın keyfini çıkarmışlardır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İmzalar atıldı: Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi resmen başladı VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi.

Volkan Demirel: "Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" 3-1 yenildikleri Gaziantep maçının ardından açıklamlarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Penaltıysa Zorbay Hoca hakemliği bıraksın, penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" dedi.

Volkan Demirel’den ağır eleştiri: Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor Futbolculuk kariyerinden sonra yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel, Vitor Pereira’nın oynatış felsefesini sert bir şekilde eleştirildi. Demirel, Fenerbahçe’nin büyük bir takım gibi değil Anadolu ekibi gibi oynadığını belirtti. Dünkü oynanan maçta yapılan değişikliklerinde oyunun dengesini bozduğunu ifade etti.