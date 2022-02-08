Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 45+1'de Uğur Demirok'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişiş kaldı.

Fenerbahçe maçın son 45 dakikasında bir kişi fazla olmasına rağmen golü bulamadı. Sarı-lacivertliler, 90+3'te eski futbolcusu Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı gol ile yıkıldı. Son saniyede gelen golün ardından hakem Arda Kardeşler, santra yaptırmadan müsabakayı bitirdi. Böylelikle Fenerbahçe kupadan elinirken Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

BERISHA'YA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi. Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından stattan toplu şekilde "Ali Koç istifa" sesleri yükselid. Taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.



Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş'ün yeni adresi Antalyaspor oldu Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş, Antalyaspor ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.