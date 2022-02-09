Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken ligin geri kalanı için kadrosuna takviye yapmadı. Gedson Fernandez'in bonservisini alan, Lacazette, Onyekuru ve Boupendza ile görüşmelere devam eden siyah beyazlılar, ara transfer döneminde teklif beklediği oyuncularıyla yollarını ayıramadı. Sezon başından bu yana tesislerde kendi başlarına idman yapan Âdem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'a; sezon ortasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sebebiyle kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala da eklenmişti. Dört oyuncu da Beşiktaş'tan aldıkları ücretlerden olmamak için başka bir takıma gitmeyi reddedince Beşiktaş ligin kalanı için yabancı kontenjanını açamadı.

Ljajic'in inadı

Durum böyle olunca bonservisi 6 milyon avro karşılığında Benfica'dan alınan Gedson Fernandez bile mecburen sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı. Ara transfer döneminin son gününde en azından Ljajic'i elden çıkarmayı uman yönetim, istediğini bulamadı. Boşnak oyuncu için Başakşehir, Giresunspor ve Yeni Malatyaspor ile görüşen Beşiktaş, kulüpler ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Ljajic'in kalan 1,6 milyon avroluk yıllık ücretini de istemesi sebebiyle transfer gerçekleşmedi. Kadro dışı kalmaya devam edecek olan dört oyuncu da elden çıkarılamayınca Beşiktaş bu sezon hiç forma giymeyen isimler için kasasından toplam 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çıkarmış oldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

Gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Şenol Güneş, çıkan iddialar üzerine bir açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam. Ortada bir anlaşma yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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