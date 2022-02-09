Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Nereden nereye hikâyesinde Oğulcan Çağlayan var… Galatasaray’ın kadrosuna kattığı ancak oynatabilmek için Çaykur Rize ile davalık olup ciddi problemler yaşadığı genç isim TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’a kiralandı. Oysa o ne cezalara katlanmıştı hem oyuncu hem de sarı kırmızılı kulüp. Oğulcan’a sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği için 6 maç ceza verilmiş ve 1,3 milyon avro da fatura kesilmişti. Ve G.Saray lisans çıkarmak için cezayı ödemişti.

Opsiyonlu kiralık

Aslan’ın bedava aldığını düşünürken bir anlamda bonservis ödediği Oğulcan Çağlayan bu yaşananların ardından bekleneni bir türlü verememişti. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 25 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamını ödeyecek ve gelecek sezon 1 milyon avro öderse bonservisini alabilecek. Cimbom’un 2024’e kadar mukavele yaptığı Oğulcan’ın güncel piyasa değeri 2 milyon avrolardan 800 bin avrolara kadar inmişti.

Alpaslan’a ceza yolda

G.Saray’ın Alanya maçı öncesi Alpaslan Öztürk’ün, Torrent’in maç toplantısı yaptığı sırada lakayıt davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. İspanyol teknik adam, Alpaslan’ı ‘’Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok’’ sözleriyle uyarıp kadrodan çıkardı. Torrent, yönetime rapor verecek. Alpaslan, hocasından ve arkadaşlarından özür dileyecek, yönetim de para cezası kesecek.

Hedefimiz Süper Lig

Eyüpspor’a imza atan Oğulcan Çağlayan “Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım” dedi.

Diagne'nin Galatasaray hikâyesi yine yarım kaldı Kasımpaşa’dan 13 milyon avroya transfer edildi. Önce Brugge’e sonra da West Bromwich’e kiralandı. Tam geri döndü derken sakatlandı, sözleşmesi feshedildi, geri dönüşü de yok…

Galatasaray, 10 kişilik Alanyaspor'u yenemedi Ev sahibi 39’da Eduardo’nun kafasıyla öne geçti, Cimbom iki dakika sonra Kerem’le cevap verdi. 72’de Juanfran atıldı, Aslan yine de diş geçiremeyince Torrent dün de galibiyetle tanışamadı.