Türkiye Gazetesi

Kupada çeyrek final müsabakaları tek eleme usulüne göre oynanırken, Inter-Roma maçıyla ilk finalist belli oldu.

INTER FİNALDE

Evinde Roma’yı ağırlayan Inter, karşılaşmayı 2-0 kazanarak finale yükseldi. Inter takımının gollerini ise 2. dakikada Edin Dzeko ve 68. dakikada Alexis Sanchez attı. Alınan sonuçla Roma kupaya veda etti.

12 yıl sonra bir ilk.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK BAŞLADI

Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 85’inci dakikada Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

12 YIL SONRA BİR İLK

Maç öncesi Inter taraftarları, 2008-2010 döneminde mavi-siyahlıları çalıştıran ve büyük başarılar elde eden Jose Mourinho'ya adeta sevgi gösterilerinde bulundular. 12 yıl aradan sonra Giuseppe Meazza Stadı'na çıkan Portekizli çalıştırıcı duygusal anlar yaşadı.

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