Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın satın almasıyla üst üste galibiyetler alan Hull City, son 2 maçında mağlup oldu. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında deplasmanda Derby Country’le karşılaşan Hull City, 3-1 mağlup oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Karşılaşmada 19’uncu dakikada Forsyth, 38’inci dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele ile öne geçen Derby Country, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Derby Country forması giyen Forsyth'den geldi.

Acun Ilıcalı mücadeleyi Okan Buruk'la beraber izledi.

19’UNCU SIRAYA YERLEŞTİ

Acun Ilıcalı’nın isteğiyle takımın başına getirilen Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı. Son Derby Country yenilgisiyle Hull City, 32 puanda kaldı ve ligde 19. sıraya yerleşti.

Acun Ilıcalı’nın yenilmezlik serisi sona erdi! Hull City ilk mağlubiyetini aldı Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, yeni takımıyla bir ilki yaşadı. Ilıcalı’nın takımı satın almasından sonra 3 maçını da file vermeden kazanan Hull City, ilk yenilgisini aldı. İngiltere Championship'in 30. Haftasında kendi sahasında Preston ile karşılaşan Hull City, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

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Acun Ilıcalı’dan duygusal doğum günü mesajı: İyi ki senin gibi bir kızım var Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından büyük kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ilıcalı, paylaşımında "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam yetmiyor. İyi ki senin gibi bir kızım var" ifadelerine yer verdi.