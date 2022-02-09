Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası’nda tarihe geçecek bir mücadeleye sahne oldu. Son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi 2 defa geriye düşmesine rağmen Konyaspor’u 5-4 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar ise gündem oldu.

SOĞUKTAN TİTREME KRİZİNE GİRDİ

Karşılaşmada uzatma devrelerinin 111’inci dakikasında oyun dururken, Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar ekrana geldi. İtalyan kalecinin soğuktan adeta acı çektiği görülürken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Titremekten kendini alıkoyamadı.

“BÖYLE BİR MAÇ HATIRLAMIYORUM”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, kalecisi Viviano'nun soğuktan titremesiyle ile ilgili "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Formasını çıkarmadan duşa girdi. Herkes için zor şartlardı. Kendi kariyerimde böyle bir maç hatırlamıyorum." açıklamasında bulundu.

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