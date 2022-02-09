Türkiye Gazetesi

Ligde istenilen sonuçlar alamayınca Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, takımın başına Domenec Torrent’i getirmişti.

4 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Takımın başına büyük umutlarla getirilen Domenec Torrent, istenilen başarıyı bir türlü gösteremedi. Galatasaray’ın başında çıktığı 4 lig maçında sadece 1 puan alan Torrent, taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı.

4 lig maçında 1 puan alabildi.

TAZMİNATI ORTAYA ÇIKTI

Alının kötü sonuçlarla Galatasaray’daki geleceği tartışılan İspanyol hocanın, tazminatı ortaya çıktı. Spor Arena'nın haberine göre, Sarı-Kırmızılı yönetim Torrent'i sözleşmesi bitiş tarihinden önce gönderirse, toplamda 2 milyon 775 bin Euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Hull City kazanmayı unuttu! Acun Ilıcalı’nın rüyası kısa sürdü Acun Ilıcalı’nın Hull City rüyası kısa sürdü. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında, Hull City ile Derby Country karşı karşıya geldi. 3-1 mağlup olan Hull City, galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Ilıcalı’nın özellikle takımın başına getirdiği teknik direktör Şota Arveladze, çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.

Galatasaray’da yaprak dökümü! Oğulcan Çağlayan TFF 1. Lig ekibine gönderildi Fatih Terim’in özellikle isteyip transfer ettiği Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’dan gönderildi. Transfer sürecinde problemler yaşayan Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’ı TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi.

Diagne'nin Galatasaray hikâyesi yine yarım kaldı Kasımpaşa’dan 13 milyon avroya transfer edildi. Önce Brugge’e sonra da West Bromwich’e kiralandı. Tam geri döndü derken sakatlandı, sözleşmesi feshedildi, geri dönüşü de yok…