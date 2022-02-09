Türkiye Gazetesi

Fransa Milli Takım oyuncusu Kurt Zouma'nın skandal hareketinden sonra yaptırımlar devam ediyor. Ünlü futbolcu, küçük çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyerek kahkaha attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış, ardından eleştirilerin hedefine oturmuştu. Hakkında soruşturma açılan futbolcunun kedilerine de el konulduğu öğrenildi.

KEDİLER SAHİPLENDİRİLDİ

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi. İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.

Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.

Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.

“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM”

Gelen tepkiler üzerine açıklamalarda bulunan Zouma, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm. Herkesi temin ederim ki kedimiz gayet iyi durumda ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyor ve el üstünde tutuluyor. Bir daha bu davranış olmayacak" dedi.

Kurt Zouma’dan skandal hareket: Çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi Fransa Milli Takım oyuncusu Kurt Zouma, sosyal medya hesabından paylaştığı korkunç video ile gündem oldu. West Ham United’ın yıldız oyuncusu, küçük çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeleyerek kahkaha attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız oyuncunun paylaşımına tepkiler üst üste gelirken, yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı.