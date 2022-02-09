Türkiye Gazetesi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan 19 yaşındaki Furkan Akar oldu. Akar, final B serisini 1.36,052'lik dereceyle ikinci bitirdi. Böylelikle olimpiyatları yedinci sırada tamamladı. A serisindeki sonuçların ardından altıncı sıraya yükseldi. Bu başarı ile tarihte ilk defa bir Türk sporcu sürat pateni branşında olimpiyat 6.'sı oldu.

OMUZLARDA TAŞINDI

Bugün uçakla Çin’den İstanbul aktarmalı Erzurum’a gelen Akar, sevenleri ve milli takımdan arkadaşları tarafından çoşkuyla karşılandı. Omuzlarda taşınan sporcu için davul zurna çaldı, alkışlandı, adına tezahüratlar yapıldı.

"HOBİ OLARAK BAŞLAMIŞTIM"

Burada bir açıklama yapan Furkan Akar "Pekin’den güzel bir sonuçla döndük. Türkiye tarihinde bir ilki başardık. Mutlu ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye, destekleri ve dualarıyla beni çok mutlu etti. Tarih yazıp memleketime geldim. Sürat pateninde sonuna kadar ne olacağı belli olmuyor. Sporcular önümde düştü. 2026’da madalya için koşacağız. Hobi olarak başlamıştım. Bu işte ciddi olacağımı fark ettim” dedi.

"NİCE FURKANLAR GELECEK"

Babası Yavuz Akar da oğluyla gurur duyduğunu belirterek "Çok mutluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu bir ilk değil ve son olmayacak. Furkan başardı ve nice Furkanlar arkasından gelecek. Bu gururu yaşattığı için oğluma teşekkür ederim. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.

"2026'DA MADALYA İÇİN YARIŞACAK"

Anne Birgül Akar ise şunları söyledi: Oğlumla gurur duyuyorum. 'Başaracağım' dedi ve başardı. Onu çok seviyorum. 2026’da madalya için yarışacak.