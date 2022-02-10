 TrabzonsporZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Altaş Denizlispor'a  konuk oldu. Rakibini  2-1 yenen Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.

57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.​​​​​​​

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

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