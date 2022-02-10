Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Altaş Denizlispor'a konuk oldu. Rakibini 2-1 yenen Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ön direğe yaptığı ortada Hüseyin Türkmen, kaleci Abdülkadir Sünger'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğünde tamamlandı.
57. dakikada Altaş Denizlispor skora denge getirdi. Erdal Akdarı'nın sağdan ceza sahasına ortasında Mustafa Çeçenoğlu, kontrol ettiği topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1.
77. dakikada Trabzonspor yenide öne geçti. Murat Cem Akpınar'ın ceza sahası içinde pası sonrası topla buluşan Kouassi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 maçları ne zaman oynanacak? Program açıklandı 8-10 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Üç büyük takımlar ise bu turda Fenerbahçe-Kayserispor, Denizlispor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları bu akşam tamamlandı. Böylelikle son 16 turuna yükselen ekipler de belirlendi.