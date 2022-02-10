Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elendiği kupada finale kadar giderek geçen sezonki başarısını tekrarlamak istiyor. Bugün Göztepe ile oynanacak kritik mücadele öncesi hem yönetimde hem de teknik heyette seferberlik var. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları takımla kampa girdi. Çebi dünkü idman öncesinde Teknik Direktör Önder Karaveli ile bir görüşme yaptı.

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Alınacak kupa zaferinin bu sezonki kötü görüntüyü biraz olsun unutturacağını ifade eden Başkan Çebi, Önder Hoca'dan da takımın daha mücadeleci olmasını istedi. Oyuncularla da konuşan Çebi, kupanın kazanılması durumunda takıma ekstra prim ödeyeceğini söyleyince takımın motivasyonu tavan yaptı. Karaveli, son oynanan Antalyaspor maçında kulübede beklettiği Ghezzal, Josef ve Larin'i bugün ilk 11'de oynatacak.

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