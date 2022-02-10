Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Büyük hayallerle geldiler, hayalleri yıktılar. Ligde liderin 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Kadıköy’de Kayserispor’a yenilerek Türkiye Kupası’na veda edince, Başkan Ali Koç’a ve futbolculara isyan körüklendi. Ancak tünelin sonunda ışık görünmüyor. Tepkiler, tribünlerden sonra muhalefete de sıçramış ve genel kurul çağrıları tavan yapmışken Koç yönetiminden ses seda çıkmıyor. Aksine yeni sezon için de sarı lacivertlileri birçok bilinmez bekliyor. “Sezon sonuna kadar” açıklamasıyla ilk günden İsmail Kartal’ın otoritesini baltalayan yönetimin vadettiği hoca ufukta bile yok.

ENDİŞE ÇOK

Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki değişiklik ve takımdaki fazlalık sebebiyle çok sayıda lejyonerler yollarını ayırmak durumunda kalacak. Ancak bugüne kadar yapılan transferlerin performansı, yapılacaklar için de endişeyi körüklüyor. Her şeyin sadece Başkan Ali Koç’a bağlı olduğu yapıda futbol aklının eksikliği sarı lacivertli camiada tansiyonu yükseltiyor. Bir kez daha sil baştan yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de her gelenin gideni mumla arattığı gerçeğiyle artık kimse hayal bile kuramıyor. Gelecekler belirsiz, gelecek karanlık.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

FENERİN IŞIĞI YOK: KARTAL DA UÇURAMADI

Vitor Pereira’nın kovulmasından sonra da Fenerbahçe’de işler yine değişmedi. Zeki Murat Göle yönetiminde çıkılan lig maçlarında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı lacivertliler, kupada ise Afyonspor’u ancak uzatmalarda elemişti. Fenerbahçe, İsmail Kartal’la ligde bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Kulübün önemli değeri zor zamanda sorumluluk alsa da o da kötü gidişe çare olamadı. Sarı lacivertliler, Avrupa’ya kısa yoldan gitmek adına önemli bir kulvar olan Türkiye Kupası’ndan çok erken elendi.

YÖNETİM SIFIR ÇEKTİ

Türkiye Kupası’na el sallayan Fenerbahçe’de muhalefet olağanüstü genel kurul çağrısını daha yüksek sesle dillendirmeye başladı. 61 transfer için 150 milyon avrodan fazla harcama yapan, beş teknik direktör değiştiren Başkan Ali Koç’un, sıfır kupalı döneminde tarihî başarısızlıklara imza atması camianın sabrını taşırdı.

BETERİN BETERİ VAR: ONLAR BİLE ÖZLENDİ

Fenerbahçe transferde yine karavana vurdu. Bu sezon takıma katılan isimlerden Kim ve Crespo dışındaki oyuncular beklentileri karşılayamadı.Gol ayakları Serdar Dursun, Berisha ve Valencia toplam 21 gol ve 8 asistle oynadı. Gönderilen Frey, Antwerp’te 18 gol ve 3 asist, Samatta ise 7 gol, 3 asiste ulaştı. Thiam Kayseri’de 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

VALİZLERİ HAZIR, BİLETLERİ KESİLDİ

Fenerbahçe’nin sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler netleşmeye başladı. Sözleşmesi bitecek Sosa gidecek. Rossi’nin opsiyonu kullanılmayacak. Gustavo ve Pelkas da elden çıkarılacak. Gustavo ve Pelkas’tan bonservis geliri hedefleyen yönetim, şimdiden bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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