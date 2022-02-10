Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda düşme hattının hemen üstüne demir attı. Sarı kırmızılıların bu kötü gidişatı teknik direktör Fatih Terim’in yerine Domenec Torrent’in gelmesiyle de durdurulamadı. Yönetim ve teknik heyet problemin kaynağını ararken problem aslında gün gibi ortada. Aslan’ın orta sahasında neredeyse her maç oynayan üçlü hiç değişmedi. Taylan, Berkan ve Cicaldau kurgusu, takım savunmasında yaptıkları kritik hatalarla puan kayıplarına sebep olurken skora katkı da 4 gol, 3 asistte kaldı.

GOLLERDE DE GERİDE

Sezon başında 11 yeni transfer yapan Cimbom'un orta saha rotasyonunda kullanmak için düşündüğü Aytaç Kara ve Assunçao beklentilerin çok altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Portekizli ismin kiralık sözleşmesi feshedilirken Aytaç ise Göztepe’ye kiralandı. Burak Elmas yönetimi devre arasında orta sahaya sadece defansif orta saha olan Erick Pulgar’ı kiralarken 8 numara tabir edilen bir ismi kadroya katamadı. Tabloya bakılınca 29 golle ligin en az skor yapan altıncı takımı olan Aslan’ı ikinci devrede de zor günler bekliyor gibi.

Mustafa Muhammed

MUSTAFA DÖNDÜ

Galatasaray’ın golcüsü Mustafa Muhammed İstanbul’a döndü. Afrika Kupası için Mısır Millî Takımı’na giden Mustafa, ülkesinin finalde Senegal’e kaybetmesinin ardından Türkiye’ye geldi. Sarı kırmızılıların dün yaptığı antrenmana da çıkan 24 yaşındaki yıldız Kayseri maçının kadrosunda yer alacak.

YAYIN GELİRİNDE LİDER

Galatasaray ligde ateş hattına yakın ama bir konuda zirvede. O da yayın gelirleri. Düşme potası ile arasında sadece 3 puanlık fark olan Cimbom yayın gelirinden 167,8 milyon lira kazanmış durumda. Tek yenilgisi bulunan ve Galatasaray'a 29 puan fark atan Trabzonspor'un kazancı ise 129,5 milyon lira. Liderin 20 puan gerisinde kalan ve 6. sırada yer alan Fenerbahçe, 164,3 milyon lira alırken onu 151,8 milyon lira ile Beşiktaş takip ediyor.

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