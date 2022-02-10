Türkiye Gazetesi

Fransa’da top koşturan ve Lille ile şampiyonluğu yaşayan Burak Yılmaz eski takımı Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edildi. Akşam'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp ile kariyerini sonlandırmak isteyen milli topçu sezon sonu bedelsiz olarak Beşiktaş’ın renklerine bağlanacak.

BAŞARILI GOLCU BEŞİKTAŞ’A GÖZ KIRPTI

İtalya Serie A'dan da teklifler alan 36 yaşındaki başarılı golcü gelecek sezonda Beşiktaş’ın başına geçmesi beklenen teknik isim Senol Güneş’in de etkisiyle Beşiktaş forması giymek istediği bildirildi. Lille'de 60 maça çıkan Burak Yılmaz, 24 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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