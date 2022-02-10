Türkiye Gazetesi

Hull City'in yeni patronu Acun Ilıcalı, Allahyar'dan sonra Fenerbahçeli bir başka futbolcuyu daha radarına aldı. Takımın savunmada sıkıntı yaşadığını gözlemleyen ünlü medya patronu Luiz Gustavo'ya da kancayı taktı. Takımın savunma yönünü güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle elden çıkarmaya çalıştığı deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

HULL CITY SAVUNMADA SIKINTI YAŞIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bu sezon takım savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan Hull City, 6 numara transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin yüksek maliyeti ve yetersiz performansı nedeniyle kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'ya kancayı takan Acun Ilıcalı'nın takımı bu transferi yeni sezonda bitirebilir.

LUIZ GUSTAVO, FENERBAHÇE KARNESİ

2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerle toplam 89 maça çıkarken 5 gol-3 asist başarısı gösterdi. Bu maçlarda 2 sarı kart gören deneyimli futbolcunun hiç kırmızı kartı bulunmuyor.

Hull City kazanmayı unuttu! Acun Ilıcalı’nın rüyası kısa sürdü Acun Ilıcalı’nın Hull City rüyası kısa sürdü. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında, Hull City ile Derby Country karşı karşıya geldi. 3-1 mağlup olan Hull City, galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Ilıcalı’nın özellikle takımın başına getirdiği teknik direktör Şota Arveladze, çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.

Acun Ilıcalı’nın yenilmezlik serisi sona erdi! Hull City ilk mağlubiyetini aldı Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, yeni takımıyla bir ilki yaşadı. Ilıcalı’nın takımı satın almasından sonra 3 maçını da file vermeden kazanan Hull City, ilk yenilgisini aldı. İngiltere Championship'in 30. Haftasında kendi sahasında Preston ile karşılaşan Hull City, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Fenerbahçeli yıldız Hull City'de: Beklenen transfer gerçekleşti Acun Ilıcalı2nın bir süredir peşinde olduğu Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Hull City’e kiralandı.