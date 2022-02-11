Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’ın devre arasında Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, GSTV’ye konuştu. Transfer süreci için “Domenec Torrent’in kaleci arayışında olduğunu duydum. Daha sonra uzun zamandır beraber çalıştığım sonra kaleci antrenörümüz Richard bana ulaştı. Galatasaray’dan da teklif gelince çok mutlu oldum. Büyük Galatasaray’ın bir parçası olmak çok güzel” diyen 22 yaşındaki isim Alanya maçındaki performansıyla beğeni toplamıştı.

NE OLUR BİLİNMEZ

İspanya’da pasa dayalı, Türkiye’de ise hızlı bir oyun olduğunu belirten Pena “Barcelona ile anlaşmam var. Onlar izin verdiği için gelebildim. Ben de elit bir kulüpte süre almak istiyordum. Normal şartlarda 30 Haziran’da dönmem gerekiyor, gelecek ne getirir bilinmez. Galatasaray için oynamak keyif veriyor. Barcelona’nın asıl kalecisi Marc-André ter Stegen. Oraya yedek kaleci olarak döneceğim, bunu biliyorum. Galatasaray benim için iyi bir seçenek” dedi ve kalıcı mesaj verdi.

KAYSERİ MESAİSİ

G.Saray’da yarın oynanacak Kayseri maçının hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Dört maçta henüz galibiyeti olmayan Domenec Torrent oyuncularına hücum organizasyonları çalıştırdı. Sakatlığının son aşamasında olan Fernando Muslera saha kenarında düz koşu yaptı. Aslan bu akşam yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.

Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul'da Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul'a geldi.