Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Lige havlu atan Beşiktaş ile hocası El Maestro ile çıkışta olan Göztepe'nin kupada son sekiz takım arasına kalma mücadelesi büyük önem taşıyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından İstanbul'un büyüklerinden birinin daha kupaya veda edip etmeyeceği merak uyandırmıştı. Önder Karaveli'nin kadrodaki sürpriz tercihleri dikkatleri çekerken iki taraf da golü bulmak için erken davranınca ilk yarıda maçın seyri keyifliydi.

Ersin 'dur' dedi

Göztepe, tecrübesiz Kerem Kalafat'ın kanadından yüklenip fırsatlar bulurken, kaleci Ersin gole izin vermedi. Beşiktaş'ın hücumları ise çok etkisizdi. Sol kanattaki Teixeira, "Benden ne ortada ne de çizgide fayda gelmez" derken Önder Karaveli'nin bu üretkensizliğe bir çözüm bulması gerekiyordu. Devre bitmeden sol çizgiye Oğuzhan geçti ama bu da çare olmadı, Beşiktaş pozisyona giremiyordu.

Baskı var, gol yok

Oğuzhan oyundan çıkarken yuhalanırken, ikinci yarıda Batshuayi ve Güven'in girmesi Kartal'ı biraz canlandırdı. Girilen net pozisyonlar değerlendirilemedi. Maç uzayınca iki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. Uzatmaların özellikle son anlarında Beşiktaş'ın amansız baskısı gole dönüşmedi. Penaltı atışları sonunda Ersin iki kurtarışla devleşince turlayan Beşiktaş sezona da tutunmuş oldu.

Finali iyi yaptık

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Penaltı atışlarıyla tur atladık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" derken, "Savunmada iyiyiz ama bu savunmayı değerli kılacak gol atmaktır. Hücumda daha iyi olmalıyız. Penaltılarda Ersin maharetini gösterdi. Maçın finalini iyi yaptık. Kupayı kaldırana kadar devam etmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Hoca, 'Pjanic hücumda yetersiz mi kalıyor?' sorusuna, "Hücuma uzak pozisyonda değil. Son maçlarda Pjanic’in son gol pozisyonu içinde olduğunu da görüyoruz" şeklinde cevapladı.

Beşiktaş kupa maçına büyük önem veriyor: Sürprize yer yok Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe karşısında kaza yaşanmamasını istedi. Önder Karaveli de sahaya as kadrosunu sürecek.

Beşiktaş'a istenmeyen oyuncularından büyük külfet Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti