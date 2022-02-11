Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda Galatasaray ve Beşiktaş’ı daha sonra da A Millî Takımı çalıştıran şu anda ise Dinamo Kiev'in başında olan Mircea Lucescu, önemli açıklamalarda bulundu. Antalya’da kampta olan Rumen teknik adam, Türkiye’de unutamadığı anılardan birinin G.Saray’dan Beşiktaş’a gittiğinde sarı kırmızılı taraftarların Ali Sami Yen’de kendini alkışlaması olarak anlattı ve “Türkiye’de geçen futbol kariyerimden onurluyum” diye konuştu.

Organize olunmalı

Türkiye'de yetenekli oyuncular olduğunu belirten Lucescu “Birçok takım dışarıdan futbolcu alıyor altyapıdan gelecek gençlerin önünü kapatıyor. Sadece onları iyi organize etmek gerekiyor. Millî takımda kısa zamanda iyi işler yaptım ancak benim şans verdiğim gençler daha sonra alınan sonuçlara göre değiştirildi. Play-Off turunda Türkiye, Portekiz’e göre daha genç. Onlara şans verilirse Türkiye iyi sonuç alır. Ronaldo eski gücünde değil” dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI…

Mircea Lucescu, üç büyüklerin zor bir dönemden geçtiğini belirtirken “Anadolu kulüpleri yükselişte. Üç büyüklerin bu başarısız gidişe çare bulması lazım. İstanbul ekiplerinin şampiyonluğa en yakın aday olan Trabzonspor’u yakalaması zor” ifadesini kullandı

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı olmaya devam edecek Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Sırbistan ile oynadıkları maçta kaptanlık pazubandını fırlatarak sahayı terkeden Cristiano Ronaldo'nun görevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.