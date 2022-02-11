Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezona yeni hocayla girecek olan Fenerbahçe’de teknik direktör henüz netlik kazanmadı. Joachim Löw, Roger Schmidt ve Jorge Jesus isimleri gündemi meşgul etse de somut bir gelişme yok. Aksine Başkan Ali Koç’un gözdesi Löw’ün İspanya’ya gideceği yönündeki haberler Alman basınının manşetlerini süslüyor. Schmidt için İngiliz, Jesus için de Fransız ekiplerinin devrede olduğu yazılıyor.

Ferdi’nin talibi çok

Yönetim hoca ararken, sözleşme uzatmak için teklif yaptığı oyunculardan da henüz olumlu bir geri dönüş almış değil. Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Serdar Aziz yapılan teklifleri imzalamadı. Kalması özellikle istenen Ferdi’ye Trabzonspor’un yakın markajının yanı sıra Premier Lig’den de talip var. Berke ise yedek oturmak istemiyor. Serdar Aziz da aldığı ücretin yarısı olarak yapılan teklife sıcak değil.

MESUT VEDA EDİYOR

Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan ve beklediğini de bulamayan Mesut Özil ayrılığı düşünüyor. Mutsuz olduğunu saklamayan Mesut sezon sonunda vedaya hazırlanıyor. Yönetim de maliyet sebebiyle Mesut’la yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Mesut’un yeni adresinin MLS olması bekleniyor.

ÖDEMELER TIKIRINDA

Fenerbahçe’de yönetim, takım tel tel dökülse de ödemeleri aksatmıyor. Kötü gidişata ve yaşanan mali sıkıntılara rağmen oyuncuların ücretleri zamanında ödeniyor. Ocak ayı ödemeleri de zamanında ve eksiksiz olarak hesaplara yatırıldı. Ancak takımda bir hareket yok.

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