Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı 22 yaşındaki yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertli kulübün büyük beklentiler ile kadrosuna kattığı futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaması taraftarların tepkisine neden olurken, Kadıoğlu'nun Premier Lig'e transfer olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Geçtiğimiz haftalarda milli takım seçme hakkını Hollanda ve Kanada yerine Türkiye'den yana kullanan Kadıoğlu için FIFA'dan gerekli izinler alındı, A Milli Takım forması giymesinin önünde bir engel kalmadı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de vazgeçilmezleri arasında yer alan Kadıoğlu, kenar bölgelerin hepsinde forma giydi. Bu sezon toplamda 27 karşılaşmada şans bulan Türk oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

BEDELSİZ GİDECEK

Yeni sözleşme için görüşmelerini kulüple sürdüren ve güncel piyasa değeri 8 milyon Euro (yaklaşık olarak 125 milyon lira) olarak belirlenen Kadıoğlu'nun hala resmi bir anlaşma imzalamadığı biliniyor. 22 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sezon sonunda transfer olacağı iddia edildi.

İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılacak.

Tecrübeli futbolcu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifleri masada kaldı Sarı lacivertlilerdeki belirsizliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Kaos ortamının olduğu takımda hoca henüz netleşmezken Ferdi, Berke ve Serdar da imzaya yanaşmıyor

Acun Fenerbahçe'yi İngiltere'ye taşıdı: Bir yıldız daha Hull City yolcusu Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, satın aldığı ve büyük dönüşümler başlattığı İngiltere kulübü Hull City için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı'nın hedefinde bu defa Luiz Gustavo'nun olduğu öğrenildi.