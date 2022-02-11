Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Trabzonspor-Konyaspor arasındaki mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak.

KRİTİK MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Konyaspor mücadelesi 13 Şubat Pazar günü oynanacak. 24 haftanın sonunda Bordo-Mavili ekip 57 puanla ligin zirvesinde bulunurken, bir maç eksiği bulunan Konyaspor 48 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Konuk ekibinin kazanması durumunda bir maç eksiğine rağmen puan farkı 6'ya inmiş olacak.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler ise şöyle:

Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler

Kasımpaşa - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan

Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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