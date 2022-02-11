Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş mücadele edecek.

İşte çeyrek final eşleşmeleri;

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor

Trabzonspor - Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Beşiktaş - Kayserispor eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Alanyaspor - Gaziantep eşleşmesinin galibi ise Sivasspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 1-2 VE 3 MART'TA BAŞLAYACAK

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Denizlispor'la karşılaşan Trabzonspor, rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bordo mavililer deplasmandaki maçta Hüseyin Türkmen'in golüyle öne geçti. Denizli, Mustafa Çeçenoğlu'yla tabelayı eşitledi. Yeni transfer Kouassi ilk resmî maçında Fırtına'yı çeyrek finale taşıdı.

Beşiktaş kupa maçına büyük önem veriyor: Sürprize yer yok Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe karşısında kaza yaşanmamasını istedi. Önder Karaveli de sahaya as kadrosunu sürecek.