Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Giresunspor’la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Altay Bayındır, kamp kadrosunda yer aldı.

KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Cumartesi günü Giresunspor’la karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de Altay Bayındır müjdesi geldi. Kamp kadrosunda yer alan genç kaleci, sakatlığı nedeniyle en son 30 Ekim 2021'de Konyaspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti. Omzundan sakatlanan başarılı file bekçisi, ligde tam 13 karşılaşma kaçırdı.

13 maç kaçırdı.

6 YILDIZ KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe kulübü tarafından açıklanan kamp kadrosunda, kadrosunda Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo gibi isimler yer almadı.

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