Türkiye Gazetesi

2005-2006 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve çıktığı 57 maçta 16 gol ve 15 asistle oynayan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Nicolas Anelka, kariyerine dair bilinmeyenleri anlattı. Real Madrid döneminde yaşadığı zorluklardan bahseden Anelka, Samuel Eto'nun kendisini uyardığını söyledi.

"İNGİLTERE İLE İSPANYA ÇOK FARKLI"

RMC'ye konuşan Fransız oyuncu, 1999 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de zor günler yaşadığını ve ilk dönemlerinin adeta bir 'çılgınlık' olduğunu ifade etti.

"İngiltere'den geldiğinizde ve sakin bir özel hayata alışkınsanız, İspanya'da tamamen farklı. Oldukça zor oldu"diyen Anelka, "İngiltere'de sahaya çıktığınızda taraftarınız arkanızdadır, sahadan çıktıktan sonra ise herkes gibi sıradan birisiniz. İngiltere'de sevdiğim şey buydu. İspanya'da ise tamamen farklı. Fotoğrafçılar gittiğiniz her yerde. Her zaman ışıklar üzerinizde oluyor. Ben bunun tam tersiydim" dedi.

"SOYUNMA ODASINDA YER BULAMADIM"

Real Madrid soyunma odasında kendisine ait bir yeri olmadığını söyleyen Anelka, "Soyunma odası da çok zordu. İlk gün bir yerim bile yoktu. Tüm oyuncuların gelmesini bekledim. Hepsi bana 'Burası benim yerim' dedi. Bazen aynı koltukta iki futbolcu bile oluyordu. Yerim yoktu ve birinin bana yer vermesini beklemek zorundaydım. O noktada kendime sorular sordum, 'Burada ne işim var?' dedim" ifadelerini kullandı.

Samuel Eto'nun kendisini uyardığına da değinen Fransız futbolcu, "Geldiğim ilk gün, Samuel Eto'o beni görmeye geldi ve büyüklere dikkat etmemi söyledi. Biri bana bunu söylediğinde, oradaki durumumun çok karmaşık olacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.

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