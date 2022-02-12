Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Seri hoca değişikliklerine rağmen beklenen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe, Giresunspor’un gözüne kestirdi. Ligde iki haftadır kazanamayan, kupadan elenen sarı lacivertliler, Karadeniz’den 3 puanla ayrılıp 5 maçlık deplasman galibiyeti hasretini de noktalamak istiyor. Oyun ve fizik olarak gelişim gösterdiklerini düşünen teknik direktör İsmail Kartal “Bu gelişimin görülebilmesi için üst üste birkaç maç kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye yakışan bir oyunla galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor” dedi.

YETER ARTIK

Ateş hattındaki Giresunspor’un mücadele gücüne dikkat çeken İsmail Kartal, oyuncularına “Kazanmak için savaşmak zorundayız” derken son pas ve son vuruş konusunda daha dikkatli olmaları uyarısını yaptı. Crespo’nun cezalı, Novak, Gustavo, Ozan, İrfan Can ve Mesut’un sakat olduğu süreçte işlerinin kolay olmadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Her şeye rağmen bitiricilik konusunda doğru işler yapabilirsek 3 puan bizim olacaktır. Artık bu gidişe bir dur dememiz gerek” sözleriyle galibiyet istedi.

…VE ALTAY KADRODA

Fenerbahçe, Giresun deplasmanına altı önemli eksikle gitti ancak Altay Bayındır kadroda yer aldı. 30 Ekim’deki Konya maçında sakatlanan Altay, yaklaşık 3,5 ay sonra geri döndü. Tecrübeli kalecinin Giresun’da yedek soyunması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifleri masada kaldı Sarı lacivertlilerdeki belirsizliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Kaos ortamının olduğu takımda hoca henüz netleşmezken Ferdi, Berke ve Serdar da imzaya yanaşmıyor

Fenerbahçe, kupada Kayserispor'a elendi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.