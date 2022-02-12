Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın kupada Göztepe'yi penaltı atışları sonucunda yenerek çeyrek finale yükselmesinde başrolü oynayan Ersin Destanoğlu, inanılmaz bir gelişim yaşıyor. Genç file bekçisi kariyerinin başında olmasına rağmen değerini her geçen gün artırıyor. Sergen Yalçın'ın geçen sezon kaleyi Ersin'e teslim etmesi ve transfer istememesi çok eleştirilmişti. Yetenekli eldiven sezon sonunda takımının şampiyonluğa ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden biri olarak hocasını utandırmamıştı. İlk maçına çıktığında piyasa değeri sadece 300 bin avro olan 21 yaşındaki kaleci, şu anda 9 milyon avroluk değeriyle kendi yaş grubunda dünyanın en pahalı ismi hâline geldi.

İKİ YILDA DÖRT KUPA

A Takım'a çıktıktan sonra 571 gün içinde; sadece bir yıl, altı ay ve 23 gün geçince profesyonel kariyerine üç büyük kupa ekleyen Ersin, gözünü bir zafere daha dikti. Yetenekli eldiven, Beşiktaş'ın bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu tekrar etmesi durumunda, A Takım seviyesinde iki yılı bile dolmadan dört kupa kazanmış olacak. Ersin'in hedefi bunlarla sınırlı değil. Beşiktaş'la sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan genç kaleci, Avrupa'ya transfer olarak kazanılmasında büyük pay sahibi olduğu kupalar gibi kulübünün yüklü bir bonservis geliri kazanmasını da sağlamak istiyor.

ERSİN'İN İNANILMAZ GELİŞİMİ

13 Haziran 2020: Beşiktaş'ta ilk defa A Takım maçına çıktı, piyasa değeri 300 bin avroydu.

9 Mart 2021: Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin 'Gelecek vadeden 2001 doğumlular' listesinin ilk beşinde yer aldı.

10 Mart 2021: IFFHS, 2020'nin en iyi genç yeteneklerden kurulu ilk 11'inde Ersin'e yer verdi.

15 Mayıs 2021: Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

18 Mayıs 2021: Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

16 Ekim 2021: 20 yaş altında dünyanın en değerli kalecisi olarak gösterildi (8,5 milyon avro)

5 Kasım 2021: A Millî Takım'a yükseldi.

5 Ocak 2022: Kurtardığı penaltılarla Turkcell Süper Kupası'nı kazandırdı.

12 Şubat 2022: Piyasa değeri 9 milyon avroya ulaştı.

41 MİLYON AVROLUK ACI

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Jeremain Lens, Âdem Ljajic, Douglas ve N’Sakala can sıkmaya ve cep yaklaya devam ediyor. Dört ismin siyah beyazlı kulübe bugüne kadarki toplam maliyetleri 41 milyon avrodan fazla. Bu, Süper Lig’de mücadele eden 15 takımın kadro değerinin üzerinde bir rakam. Âdem 19 milyon 750 bin avro ile başı çekerken onu 16 milyon 473 bin ile Lens izledi. Douglas’ın toplam maliyeti 3,9 milyon, N’Sakala’nın da 1,7 milyon avro olarak dikkat çekti.

CENK TOSUN DÖNECEK

Beşiktaş'tan Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıklar sonrasında Ada kulübünde etkili olamamıştı. İngiliz basınında çıkan haberde haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği yazıldı. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 11 gol attı.

Beşiktaş, Ersin ile turladı Maçın normal süresi ve uzatmaları gol getirmedi, penaltılara geçildi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu iki penaltı vuruşunu çıkararak Kartal'ı 3-1'lik üstünlükle tura uçurdu

Beşiktaş'a istenmeyen oyuncularından büyük külfet Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti