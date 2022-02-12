Türkiye Gazetesi

Premier Lig’e çıkma hayaliyle Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, yeni takımıyla birlikte hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Üst üste galibiyetlerle adından söz ettiren Hull City’de işler bir anda tersine döndü. Alınan mağlubiyetler sonrası hocalık koltuğuna getirilen Şota, futbolcularına sitemde bulundu.

GALİBİYET SERİSİ YAKALAMIŞTI

Acun Ilıcalı, üst üste galibiyetler alan teknik direktör Grant McCann'ın görevine son vererek Şota Arveladze'yi takımın başına getirmişti.

Grant McCann

DÜŞME HATTINA YAKLAŞTI

Şota yönetiminde üst üste 2 yenilgi alan Hull City, tekrardan düşme hattına doğru ilerliyor. Gürcü teknik adam 3-1 kaybedilen Derby County maçından sonra takımına sert çıkarak eleştirilerde bulundu.

Üst üste 2 mağlubiyet aldı.

“BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

Şota, Derby County maçından sonra verdiği demeçte, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

Hull City kazanmayı unuttu! Acun Ilıcalı’nın rüyası kısa sürdü Acun Ilıcalı’nın Hull City rüyası kısa sürdü. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında, Hull City ile Derby Country karşı karşıya geldi. 3-1 mağlup olan Hull City, galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Ilıcalı’nın özellikle takımın başına getirdiği teknik direktör Şota Arveladze, çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.

Acun Ilıcalı’nın yenilmezlik serisi sona erdi! Hull City ilk mağlubiyetini aldı Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, yeni takımıyla bir ilki yaşadı. Ilıcalı’nın takımı satın almasından sonra 3 maçını da file vermeden kazanan Hull City, ilk yenilgisini aldı. İngiltere Championship'in 30. Haftasında kendi sahasında Preston ile karşılaşan Hull City, mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Çağatay Ulusoy’un yeni dizisinde büyük kriz: Acun Ilıcalı ile anlaşmazlık çıktı Başrollerinde Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un paylaşacağı televizyon ekranlarında sabırsızlıkla beklenen dizi “Süslü Korkuluk” ile ilgili büyük bir kriz yaşandı. Yapımcı ile Acun Ilıcalı arasında imzalanan anlaşmada problem çıkması nedeniyle dizi yayınlanmayacak.