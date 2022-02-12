Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki kötü gidişata dur diyemeyen ve gelecek sezonun yapılanması için transferde harekete geçen Fenerbahçe'de ilk hedef gol sorununu çözmek. Sezon başında yapılan transferlerden beklediği verimi alamayan sarı lacivertliler, rotasını adı Antalyaspor ile de anılan Diego Costa'ya çevirdi.

Uzun zamandır konuşulan transferde sona gelindiği, işin sadece imzaya kaldığı iddia edilirken diğer yandan da Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetten vazgeçtiği ve bu transferden çekildiği de yazıldı. Ara transfer döneminde bitmesi beklenen transferde herhangi bir hareketlilik olmazken Diego Costa'nın adı bahis skandalına karıştı ve Brezilya'da soruşturma kapsamına alındı.

İKİSİ DE İSTEMİYORDU

Akşam'ın haberine göre; bütün bunlar yaşanırken Rus gazeteci Vasily Utkin, bu transferin neden gerçekleşmediğini açıkladı. Utkin, "Costa, Fenerbahçe'ye sürekli olarak Zenit ve Krasnodar'ın kendisini istediğini söyledi" dedi.

Vasily Utkin, "Ancak iki takım da Costa'yla ilgilenmiyordu. Fenerbahçe bunu öğrendi ve futbolcunun tavrından rahatsız oldu. Bence transfer de bu sebeple gerçekleşmedi" dedi.

Son olarak Atletico Mineiro formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu halen boşta bulunuyor. Yasa dışı bahis iddialarının ardından da Costa'nın özellikle Brezilya'da herhangi bir takıma gitme şansı bulunmuyor.

Roberto Carlos da devreye girdi: Diego Costa Fenerbahçe yolunda Gol yollarındaki problemi çözmek için harekete geçen Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden olan Diego Costa'nın menajeri, Brezilya asıllı İspanyol forveti ikna çalışmaları için Roberto Carlos'un da devrede olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Diego Costa sürprizi! Yıldız oyuncunun kararı bekleniyor UEFA Konferans Ligi için güncel oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gol hattındaki sorunu çözmek isteyen Sarı-lacivertli ekip, 33 yaşındaki yıldız golcü Diego Costa’ya teklifte bulundu. İspanyol yıldız yönetimden düşünmek için süre istedi.