Türkiye Gazetesi

Konyaspor-Karagümrük maçında soğuktan titrediği görüntüleriyle gündem olan İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, yaşanan olayla ilgili duygularını anlattı. İzlanda gibi bir ülkede maça çıktığını belirten Viviano, "Olimpiyat Stadı, İzlanda'dan daha soğuktu" ifadelerini kullandı. Öte yandan taraftarların menemen teklifine de cevap veren Viviano, "Beraber menemen yiyelim" dedi.

“MAÇLARDA SOBA KULLANILSIN”

Türkiye Kupası’nda Konyaspor karşısında üşümekten titreyen Karagümrük kalecisi Viviano, Olimpiyat Stadı için "İzlanda'da, Faroe Adaları'nda ve Estonya'da maça çıktım ama böyle bir soğuk görmedim" dedi. Sobayla birlikte poz veren tecrübeli kaleci, esprili bir şekilde maçlarda soba kullanmanın iyi olabileceğini ifade etti.

“SONUNA KADAR GİDİP EN İYİ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ”

Karagümrük gibi bir takımda forma giymekten dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Emiliano Viviano, "Kendi adıma burada olmaktan dolayı ve Karagümrük forması giymekten dolayı çok mutluyum. Başkan Süleyman Hurma'yla, Serkan Hurma'yla ve Sportif Direktör Murat Akın'la çok iyi bir ilişkim var. Aile ortamımız var. Başarı da buradan geliyor diyebilirim. Devamını getirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ligde belki beklediğimiz altında kaldık ama daha iyisini yapacağız. Bir takım zorluklar da peşimizi bırakmadı. Ama sezon sonuna kadar puan durumunda daha yukarıya çıkacağız. Genel olarak hislerim pozitif. Burada kalabildiğim kadar kalmak isterim. Kupada ilk defa çeyrek final yakaladık. Kupa çok büyük bir hedef ve büyük bir konsantrasyon koyduk. Orada da sonuna kadar gidip en iyisini yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“İZLANDA’DAN DAHA SOĞUKTU”

Türkiye Kupası’nda oynanan Konyaspor maçında, soğuktan titrediği görüntülerle gündem olan Emiliano Viviano, Karagümrük taraftarının verdiği desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarla aramızda benim ve takımın çok büyük ve güzel bir bağ var. Son maçta beni daha fazla desteklediler çünkü saha şartları gerçekten zordu. İkinci yarıda ismime tezahüratlar yapıldığını duydum. Uzatma dakikalarında da destek verdiler. Bu durum benim için çok güzel bir şey. Zorlu ve garip bir maçı geride bıraktık. 5-4 kazandık ama bu maçı hava şartlarıyla değerlendirmek gerekiyordu. Çok ilginç bir durum oldu. Üşüdüğüm zamanlar daha önce de olmuştu. İzlanda'da, Estonya'da ve Faroe Adaları'nda da üşüdüğüm zamanlar olmuştu ama Konya maçı çok farklıydı, gerçekten çok üşüdük. Ama taraftarlar da sağ olsun çünkü ellerinden geldiği kadar bizi maçın içinde tuttular" açıklamasında bulundu.

“BERABER MENEMEN YİYELİM”

Viviano, görüntülerinden sonra taraftarlardan gelen "Türk vatandaşlığını düşünüp bizimle aynı mahallede oturur mu ve bizimle birlikte menemen yer mi?" sorusuna da cevap verdi. Taraftarlara Türkçe olarak "Beraber menemen yiyelim" mesajı gönderen Viviano, "Fatih çok sevdiğim bir yer. Karagümrük'te antrenman yaparken o atmosferi ve mahalleyi görmek çok güzel. Ama İstanbul zaten çok sıkışık bir yer ve Fatih'te bu durum biraz daha fazla hissedilebiliyor. O kadar sıkışıklığın içinde yaşamayı çok fazla tercih etmeyebilirim. Biraz daha İstanbul Boğazı'nı görebileceğim yerlere kaçmaya çalışıyorum. Menemen konusunda ise ne zaman isterlerse o zaman menemen yiyebiliriz. Türk tatlarını her zaman deneyimliyorum. Türk vatandaşı olmak konusu benim çok da kolay ele alabileceğim bir konu değil. Bu sadece Türk vatandaşlığı, İtalyan, İspanyol vatandaşlığı için de geçerli. Bunu önce hissetmek, sonra o ülkenin tarihini, verdiği savaşları, şartlarını, geçmişte o ülke için neler yapıldığını ve o ülkenin nasıl bu duruma geldiğini anlamak gerektiğini düşünüyorum. Sadece spordan geçiş yapma konusu saygı duyduğum ama benimsediğim bir durum değil. Ben bir İtalyan'ım ve gurur duyduğum bir ülkem var. Burası da Türklerin gurur duyduğu topraklar. O yüzden çok fazla bu konu hakkında yorumda bulunmak istemem" diyerek sözlerini tamamladı

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