Türkiye Gazetesi

Giresunspor Fenerbahçe karşılaşmasına dakikalar kala son dakika bilgileri geliyor. Merakla beklenen Giresunspor Fenerbahçe maçının ilk 11'keri belli oldu. İlk 11'de değişikliğe giden İsmail Kartal, Altay Bayındır ve Diego Rossi'ye forma şansı verdi. Kartal'ın hücum kurgusunda değişime gitmesi de dikkat çekti.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Aziz Behich, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut.

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi-Samuel, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Giresunspor- Fenerbahçe karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE GALİBİYETİ UNUTTU

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.

GİRESUN DÜŞME HATTINA YAKIN

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer alıyor.