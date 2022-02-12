Türkiye Gazetesi

Portekiz Ligi’nin 22’inci haftasında Porto ile Sporting karşı karşıya geldi. İki takımda şampiyonluk için mücadele verirken, maçta saha birden bire karıştı. Mücadelenin son anlarında tansiyon yükselirken, iki takım futbolcuları birbirlerine girdi.

5 OYUNCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çıkan tartışmada, ortalığı alevlendiren eski Beşiktaşlı Pepe, kırmızı kart gördü. Kavganın ardından 5 futbolcu daha kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

5 oyuncu kırmızı kart gördü.

MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Maçın hakemi, Porto'dan Pepe ve Marchesin ile Sporting'den Palhinha'yla Tabata'yı oyundan ihraç etti. Yaşanan gerginliğin gölge düşürdüğü mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Porto bu sonuçla puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lizbon ise 54 puanla ikinci sırada yer aldı.

Maçta kazanan çıkmadı.

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