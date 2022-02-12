Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 25’inci haftasında Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de Altay Bayındır mutluluğu yaşandı. Yıldız kaleci tam 105 gün sonra ilk 11’de yer aldı. Bayındır, yaşadığı omuz sakatlığının ardından yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuşmuş oldu.

105 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

30 Ekim 2021 tarihinde Konyaspor maçında omuzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleci, 105 gün sonra yeşil sahalara geri döndü. Giresunspor maçına ilk 11’de başlayan Altay Bayındır, toplamda 13 maç kaçırmış oldu.

105 gün sonra sahalara geri döndü.

BERKE GÖREVİ DEVRALMIŞTI

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Berke Özer forma şansı bulmaya başlamış ve Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı. 2000 doğumlu kaleci, Altay'ın yokluğunda bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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