Türkiye Gazetesi

Cahit EROĞLU

İki tarihi kent arasında yolculuğa çıkan pedallar güç ve mücadelenin yanı sıra görsel bir şölene de tanıklık ettiler. Sadece Anadolu’nun değil tüm Akdeniz’in en iyi korunan Roma dönemi tiyatrosuna sahip olan ünlü Aspendos ile Antalya’ya 34 kilometre mesafede olan Termessos Antik Kenti yabancı konuklarını bir kez daha hayran bıraktı. Termessos Antik Kenti’nin dört bin beş yüz kişilik tiyatrosuyla günümüze gelinceye kadar korunması ise tarihi eserlerimize sahip çıkıldığının bir göstergesi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

YARIŞIN CEREYANI

Saat 12.45’te Aspendos Antik Tiyatrosu’ndan Eski Antalya Milletvekili ve TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın damalı bayrağı sallamasıyla 147 sporcu zorlu tırmanış etabına başladı. Start alanında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Gençlik Spor Yurt Müdürü Ahmet Paşaoğlu da hazır bulundu. Elbette gözler dünkü etabı kazanıp Magenta Mayoyu giyen Genel Ferdi Klasman birincisi Corratec takımının sporcusu Dusan Rajovic’te idi. Kendi ifadesiyle “Bir yokuşçu değilim ama, bu formayı korumak için çok çalışmam gerekecek” diyen Rajovic grubun içinde kalarak tırmanma noktasına kadar geldi.

20 KİLOMETRE TOPLU GEÇİLDİ

Herkesin birbirini kontrol ettiği bu sıkı etapta ilk 20 kilometre tek grup halinde geçildi. Havanın güneşli ve rüzgarsız olmasının da etkisi büyüktü. Başlarda sporcuların temposu saatte 35-42 kilometre arasında cereyan etti.

İLK KAÇIŞ GRUBU

26’ncı kilometrede Giotti Victoria Savini Due takımından Gergely Szarka ile, Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales atak yapıp ön grubu oluşturdu ve pelotonla farkı önce 1 dakika 10 saniye, sonra 1 dakika 50 saniye ve daha sonra da 2 dakika 25 saniyeye kadar çıkardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI KAPISINI NOHALES GEÇTİ

Etabın 53’üncü kilometresinde Fraport TAV Antalya Airport’un sponsorluğundaki İklim Değişikliği Farkındalığı Prim Kapısı’nı Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales birinci geçti. Giotti Victoria Savini Due takımından Gergely Szarka ikinciliği, üçüncülüğü Win Sungod’dan Jakub Scott elde etti.

TIRMANIŞ PRİMİNİ NOHALES ALDI

72.7’inci kilometrede Corendon Airlines’in sponsorluğundaki Tırmanış Prim Kapısı geçildi. Öndeki ikiliden biri olan Spor-Toto’dan Edgar Nieto Nohales’in birinciliği ile geçildi. Gergely Szarka ikinciliği elde etti. Bu arada öndeki kaçış grubundan Szarka düştü ve Saris Rouvy Sauerland takımından Jan Knolle Nohales’in peşine takıldı. Yeni zaman farkı 40 saniye olarak verildi.

SPRİNT PRİMİ KNOLLE ALDI

Etabın 88.3’üncü kilometresinde Touristica’nın sponsorluğundaki sprint prim kapısı geçildi. Kaçış grubuna sonradan katılan Saris Rouvy Sauerland takımından Jan Knolle çizgiyi birinci geçti. Edgar Nieto Nohales ise ikinciliği aldı. Pelotonla yeni zaman farkı yine 1 dakika 10 saniyeye çıktı.

PELOTON’DAN KAÇAN 3 SPORCU ÖNDEKİ İKİLİYE DAHİL OLDU

Finişe 14 kilometre kala pelotondan kaçan Bingoal Pauwels Sauces’tan Ludovic Robeet, Win Sungod takımından Matthew Gibson ve Jakub Scott kaçış grubunu yakalayıp 5 bisikletçi birlikte tempo yapmaya başladılar. Finişe 9 kilometre kala, tam tırmanın başladığı anda Peloton’un hızı saatte 27 kilometreye ulaştı.

FİNİŞE 20 BİSİKLETÇİ GİRDİ

Tırmanma etabının son metrelerine kadar grup çok kalabalıktı. 2 kilometre kala gruplar yavaş yavaş parçalandı. Son 500 metrede ataklar peşi sıra geldi. Uno-X takımından Jacob Hindsgaul Madsen mükemmel bir atakla etabı kazandı ve aynı zamanda son tırmanış priminin de sahibi oldu.

YARIN SONA ERİYOR

3 gündür devam eden Tour of Antalya, yarın koşulacak 162.1 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek ve 2022’nin şampiyonu da belirlenmiş olacak.

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi Ülkelerinden 7 ay önce iki kişilik bisikletleriyle tura çıkan mühendis Fransız çift, Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için kilometrelerce pedal çevirdi.