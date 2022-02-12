Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de 26'ncı haftanın sona ermesinin ardından 'Haftanın En Değerli Oyuncusu' (MVP) belli oldu. Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 86-68'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Nicolas Laprovittola gösterdiği performansla haftanın MVP’si oldu.

Laprovittola, El Clasico’da 20 dakika parkede kaldı ve 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Arjantinli basketbolcu 27 verimlilik puanı elde etti.

Euroleague'de bu hafta oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Olympiakos: 87 - Anadolu Efes: 85

ALBA Berlin: 76 - Zenit: 67

Monaco: 82 - Zalgiris Kaunas: 83

Maccabi Tel Aviv: 84 - CSKA Moskova: 75

Olimpia Milano: 89 - Baskonia: 78

UNICS Kazan: 77 - Kızılyıldız: 84

Asvel: 63 - Panathinaikos: 76

Real Madrid: 68 - Barcelona: 86

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih: (Ertelendi)