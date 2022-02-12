Eren Derdiyok maç sırasında korkuttu!
12.02.2022 - 18:03 | Son Güncelleme: 12.02.2022 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Sondakika... Eren Derdiyok'a ne oldu? Ankara'da karşı karşıya gelen Ankaragücü - İstanbulspor 1. Lig karşılamasında Ankaragücü forması giyen futbolcu Eren Derdiyok maç sırasında fenalaştı. İzleyenleri korkutan anların ardından maçtan ayrılan Derdiyok'un sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 10 dakika uzatmaya giden karşılaşma İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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